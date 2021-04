MotoGP | Bastianini-Martin-Marini | parola ai Rookies

(Di giovedì 1 aprile 2021)e la. Questi infatti, seguendo rigorosamente l’ordine d’arrivo della prima gara del 2021, sono i tredella stagione. Accasandosi in blocco nel “Team” Ducati hanno alimentato inconsapevolmente l’interesse su di loro. In un campionato con un alto tasso di competitività come quello attuale gli esordienti rischierebbero di finire nel dimenticatoio. La possibilità di partecipare ad un campionato nel campionato, che mantiene curiosamente come “regola” il motore monomarca stile Moto2, aggiunge un po’ di pepe alla loro stagione. Il premio Rookie dell’anno 2021 assumerà quindi un nuovo e rinnovato fascino. In vista di “gara 2” del prossimo fine settimana diamo un attimo uno sguardo alle prime impressioni dei tre giovani piloti. GP Qatar: gara ...

Eneahas made a very positive start in, the 23 - year old just missing out on Q2 on Saturday and then scoring a top ten result in Sunday's race, aboard team Esponsorama's Ducati ...'Ho avuto un problema all'abbassatore e quindi mi sono ritrovato imbottigliato - ha spiegato- essendo la mia prima gara inho dovuto valutare che traiettorie impostavano, come ...Siamo ormai ai nastri di partenza del secondo fine settimana di gare in quel di Losail. Dopo il Gran Premio del Qatar, gara d'esordio del Mondiale MotoGP 2021, si rimane in loco per il Gran Premio di ...Losail (Qatar) – Il Motomondiale concede il bis nel deserto del Qatar. Appuntamento con il Gp di Doha: Maverick Viñales punta a confermare lo stato di grazia esibito nella prima gara di stagione, le D ...