(Di giovedì 1 aprile 2021) Il nuovo DL Aprile ci lascia molto perplessi e lo vogliamo affermare a gran voce, associandoci all’allarme sollevato dall’Anci. Facciamo appello, perciò, alla Regione Puglia perché intervenga per mitigare certi prevedibili impatti di questo decreto sulle nostre comunità, già lungamente provate dalla pandemia.Noi siamo perfettamente consapevoli dell’andamento della curva dei contagi e abbiamo già dimostrato di saper agire con grande rigore a Taranto, a supporto deipiù fragili o esposti, a favore dell’impegno di operatori sanitari e forze dell’ordine, ai quali tutti rinnoviamo la nostra incondizionata gratitudine.Questo, però, è il primo decreto di questa pandemia che giunge improvviso, senza alcun confronto con i comuni, le province e le regioni. Ancora una volta non troviamo soluzioni serie alla cruciale questione dei, che i sindaci ...

Advertising

elenaricci1491 : #Melucci: «Cittadini stremati, occorrono risposte rapide dal Governo su ristori e vaccinazioni» - TarantiniTime : #Melucci: «Cittadini stremati, occorrono risposte rapide dal Governo su ristori e vaccinazioni» - BlunoteWeb : #Covid: #sindacoMelucci, ‘Cittadini allo stremo, #Governo dia risposte’ - TSTARANTO : Melucci: «Cittadini stremati, occorrono risposte rapide dal Governo su ristori e vaccinazioni» - CandelliAngelo : Melucci: «Cittadini stremati, occorrono risposte rapide dal Governo su ristori e vaccinazioni» -

Ultime Notizie dalla rete : Melucci Cittadini

Cosmopolismedia

Per questo motivo, dopo il successo della prima serie lanciata in pieno lockdown, l'amministrazionepresenta ai10 nuovi video dedicati ai luoghi meravigliosi della città, ...... organizzato ieri dall'Urban Transition Center, conferma quanto sia alta l'attenzione deinei confronti di un servizio sul quale l'amministrazioneha puntato molto e che sta ...Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo nell’area, dove la ditta incaricata ha già provveduto alla scarificazione dell’asfalto. Dalla ...Sono state autorizzate le prime quattro farmacie che potranno effettuare, negli spazi adiacenti all'esterno, i test rapidi antigenici per il Covid. La direzione Sviluppo Economico, acquisendo l'indiri ...