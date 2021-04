Maddalena Corvaglia e l’amore: “Sono single”. E sulla Canalis tace (Di giovedì 1 aprile 2021) Sempre estremamente riservata e restia a raccontare ciò che accade nella sua vita privata, Maddalena Corvaglia questa volta ha deciso invece di fare chiarezza su molti punti che hanno incuriosito i suoi fan e non solo. E, senza alcun timore, ha parlato di quasi ogni aspetto della sua vita. Solo su una questione ha preferito glissare. Per rivelare alcuni dettagli della sua vita, Maddalena ha scelto di confidarsi attraverso una lunga intervista con il settimanale ‘Oggi’. Nel futuro dell’ex velina, c’è ancora la televisione: non ha, infatti, affatto rinunciato ad una carriera sul piccolo schermo. Tuttavia, ha escluso la partecipazione a reality show come il Grande Fratello Vip, per la grande invasione della privacy che comporterebbe, e a L’Isola dei Famosi, poiché la scarsità di cibo sarebbe per lei poco sopportabile. Ma non ha parlato ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 aprile 2021) Sempre estremamente riservata e restia a raccontare ciò che accade nella sua vita privata,questa volta ha deciso invece di fare chiarezza su molti punti che hanno incuriosito i suoi fan e non solo. E, senza alcun timore, ha parlato di quasi ogni aspetto della sua vita. Solo su una questione ha preferito glissare. Per rivelare alcuni dettagli della sua vita,ha scelto di confidarsi attraverso una lunga intervista con il settimanale ‘Oggi’. Nel futuro dell’ex velina, c’è ancora la televisione: non ha, infatti, affatto rinunciato ad una carriera sul piccolo schermo. Tuttavia, ha escluso la partecipazione a reality show come il Grande Fratello Vip, per la grande invasione della privacy che comporterebbe, e a L’Isola dei Famosi, poiché la scarsità di cibo sarebbe per lei poco sopportabile. Ma non ha parlato ...

Advertising

zazoomblog : Maddalena Corvaglia in confidenza: fidanzato Canalis GF Vip e Isola - #Maddalena #Corvaglia #confidenza: - Luca_zone : Ovviamente non mi perderò la puntata con Juliana Moreira e quella con Maddalena Corvaglia #GameOfGames ah, quanto sono prevedibile ?? - darkap89 : In edicola su Telesette trovate l'intervista a Maddalena Corvaglia che mette al servizio la sua passione per i moto… - sparklingsoull : RT @Tartaruga9731: #Ascoltitv #isola Inutile girarci troppo intorno, ma il cast per quanto litigioso e omogeneo non è commerciale. Non puo… - Tartaruga9731 : #Ascoltitv #isola Inutile girarci troppo intorno, ma il cast per quanto litigioso e omogeneo non è commerciale. No… -