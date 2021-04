M5s, Conte parla a eletti e iscritti: «Voglio rifondare il Movimento, non sarà un’operazione di marketing politico» (Di giovedì 1 aprile 2021) È iniziata con qualche minuto di ritardo l’assemblea del Movimento 5 stelle, aperta non solo a deputati e senatori, ma anche a europarlamentari e rappresentanti grillini nelle Regioni e nei Comuni di Italia. L’introduzione dei lavori è toccata a Vito Crimi, il quale ha annunciato la presenza di Giuseppe Conte, sottolineando «il desiderio del presidente di avviare un percorso con il Movimento». Prima di passare la parola all’ex premier, Crimi ha ringraziato il nuovo tesoriere dei 5 stelle, Claudio Cominardi, con il quale «stiamo cercando di realizzare l’obiettivo di una gestione economica centralizzata, così da dotare il Movimento di risorse necessarie per gestire una macchina complessa che non può più essere affidata a soggetti esterni». L’ex presidente del Consiglio ha iniziato a esporre «alcune ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) È iniziata con qualche minuto di ritardo l’assemblea del5 stelle, aperta non solo a deputati e senatori, ma anche a euromentari e rappresentanti grillini nelle Regioni e nei Comuni di Italia. L’introduzione dei lavori è toccata a Vito Crimi, il quale ha annunciato la presenza di Giuseppe, sottolineando «il desiderio del presidente di avviare un percorso con il». Prima di passare la parola all’ex premier, Crimi ha ringraziato il nuovo tesoriere dei 5 stelle, Claudio Cominardi, con il quale «stiamo cercando di realizzare l’obiettivo di una gestione economica centralizzata, così da dotare ildi risorse necessarie per gestire una macchina complessa che non può più essere affidata a soggetti esterni». L’ex presidente del Consiglio ha iniziato a esporre «alcune ...

Advertising

M5S_Europa : #Salvini appoggia #Draghi: se i numeri dicono rosso, allora è rosso. Con #Conte se i numeri dicevano rosso lui vede… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Oggi Conte debutta col M5S. E il Fondo monetario elogia le misure economiche sue (e di Gualtier… - fattoquotidiano : Pd, Boccia: “M5s guidato da Conte è una speranza per il Paese. Insieme dobbiamo guidare un ampio fronte sociale alt… - bettape : RT @petergomezblog: Il piano di Conte per rifondare il Movimento 5 Stelle. “Nuova carta di principi per identità chiara. Regole contro le c… - castell32082033 : RT @ngiocoli: Sostanzialmente, il M5S finisce oggi. Rimane Conte con un pugno di eletti 'visibili' (= la casta grillina), Grillo e le clie… -