Lavazza lancia Roadmap to Zero | 50mln per la sostenibilità

"E' negli anni difficili bisogna guardare al futuro e Lavazza non ha mai smesso di disegnarlo": l'amministratore delegato del Gruppo, Antonio Baravalle, ha annunciato così, in occasione della ...

