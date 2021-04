La signora Grazia regala un pianoforte a Deddy | il dolce gesto ad Amici 20

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nel day time di20 in onda oggi 1 aprile 2021, c’è stato un momento molto tenero dedicato a una sorpresa cheha ricevuto. Una spettatrice che vede sempreinsieme a suo marito ha deciso di fare unmolto importante per il cantante del talent di Maria de Filippi. Collegata in streaming con Maria de Filippi, la, ha raccontato della passione della sua famiglia per il programma di Canale 5. E in questi giorni, che lei e suo marito vedono ancora di più il programma di Mediaset, hanno scoperto anche la storia die hanno deciso di fare qualcosa per lui. Il figlio dellapurtroppo non può più suonare ile allora lei e suo marito hanno pensato che lo strumento ...

Advertising

AmiciUfficiale : Un regalo davvero speciale per Deddy da parte della signora Grazia e suo marito ?? #Amici20 - G00DY3ARS : RT @Sara54625831: e dopo la signora Grazia io ho ripreso un po' di fiducia nell'umanità #Amici20 - FanGirl70574991 : RT @jughel_: penso che questo gesto valga più di qualsiasi altra cosa. Deddy ha già vinto, è riuscito a entrare nel cuore delle persone. ch… - ylenia08422864 : RT @fedevrico: signora grazia signor eddo e figlio luca noi vi vogliamo tanto bene - l1ghts0n_ : RT @le2comari: La Signora Grazia e suo marito hanno donato il loro pianoforte a Deddy. Queste sono le cose che vogliamo vedere, veri esemp… -

Ultime Notizie dalla rete : signora Grazia

Ottopagine

... dopo la rinuncia del vincitore e della seconda in graduatoria, è stata assunta una nuova Vigilessa che affiancherà l'attuale Comandante MariaBrizi. E' laCecilia Taticchi di ...... cerchiamo di assicurare ogni attività per la tutela dei ragazzi che abbiamo in affidamento - spiega uno dei fondatori Massimo Allocca - Ringraziamo laMariaper la sensibilità che ha ...Collegata in streaming con Maria de Filippi, la signora Grazia, ha raccontato della passione della sua famiglia per il programma di Canale 5. E in questi giorni, che lei e suo marito vedono ancora di ...Assicuro tutti quelli che mi avessero offeso, ferito, mortificato, fatto soffrire del mio perdono totale come lo invoco per me e per tutti dal Signore Gesù. Mi affido alla Madonna, Madre di grazia e ...