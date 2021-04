La Corea del Nord risponde al possibile meeting? (Di giovedì 1 aprile 2021) Il primo potrebbe essere paragonato a un regalo di benvenuto, il secondo suona come un avvertimento. In pochi giorni, la Corea del Nord ha lanciato due missili nel Mar del Giappone, individuati dai radar delle autorità giapponesi e sudCoreane. La domanda è una sola: è un caso che tutto questo accade mentre gli Stati Uniti, Giappone e Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Il primo potrebbe essere paragonato a un regalo di benvenuto, il secondo suona come un avvertimento. In pochi giorni, ladelha lanciato due missili nel Mar del Giappone, individuati dai radar delle autorità giapponesi e sudne. La domanda è una sola: è un caso che tutto questo accade mentre gli Stati Uniti, Giappone e

Advertising

pierofassino : #Myanmar. Capi della Difesa di Australia, Canada, Germania, Grecia, Italia, Giappone, Danimarca, Olanda, Nuova Zela… - MediasetTgcom24 : Usa: la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici #coreadelnord - LuigiIvanV : RT @ChiodiDonatella: #KIMJONGUN CON UN PAIO DI #MISSILI RICORDA A #BIDEN CHE ESISTE LA #COREADELNORD Missili. Non confetti. Ma il neo pres… - B3MYS3LF_ : RT @harrysenough: è l'una e mezzo del mattino in corea e noi gli manchiamo, si è preoccupato di chiederci come stiamo, ci ha detto che guar… - JJKLIMOON : RT @harrysenough: è l'una e mezzo del mattino in corea e noi gli manchiamo, si è preoccupato di chiederci come stiamo, ci ha detto che guar… -