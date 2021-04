“Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell mi hanno violentata davanti a mio figlio. Poi un intervento per ‘recuperare’ la verginità” (Di giovedì 1 aprile 2021) Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell mi hanno violentata davanti a mio figlio. L’accusa verso il magnate newyorchese accusato, tra l’altro, anche di pedofilia e la sua amica e complice britannica, è stata formulata da una donna di origine turca e pubblicata dal DailyMail. I fatti risalgono al 2006, quando la vittima aveva 26 anni e suo figlio 8. Adescata durante un barbecue del jet set americano, la donna che lavora come agente immobiliare, è stata poi sequestrata in un appartamento di Naples in Florida e alla presenza del figlio minacciata con una pistola da Epstein a fare sesso con lui in presenza della Maxwell che, secondo i racconti che nei mesi si sono succeduti, fungeva da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)mia mio. L’accusa verso il magnate newyorchese accusato, tra l’altro, anche di pedofilia e la sua amica e complice britannica, è stata formulata da una donna di origine turca e pubblicata dal DailyMail. I fatti risalgono al 2006, quando la vittima aveva 26 anni e suo8. Adescata durante un barbecue del jet set americano, la donna che lavora come agente immobiliare, è stata poi sequestrata in un appartamento di Naples in Florida e alla presenza delminacciata con una pistola daa fare sesso con lui in presenza dellache, secondo i racconti che nei mesi si sono succeduti, fungeva da ...

Ultime Notizie dalla rete : Jeffrey Epstein Caso Epstein: Ghislaine Maxwell accusata di traffico sessuale Ghislaine Maxwell . la compagna di Jeffrey Epstein , è stata accusata di traffico sessuale di minore: i pubblici ministeri federali le contestano di aver spinto una ragazza di 14 anni a fare sesso con il finanziere di Manhattan dopo ...

Matera, violenza su una 14enne: arrestato fisioterapista. Lei ha denunciato dopo aver visto "Epstein" Poi, all'inizio dell'anno, guardando la serie televisiva Epstein , sul caso dell' imprenditore americano Jeffrey Epstein , morto suicida nel 2019, ha deciso di chiamare Telefono Azzurro e quindi di ...

“Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell mi hanno violentata davanti a mio figlio Il Fatto Quotidiano Abusata dal fisioterapista, 14enne lo denuncia dopo aver visto la serie tv su Jeffrey Epstein È accaduto a Matera, dove una ragazza di 14 anni ha denunciato il suo fisioterapista che da mesi abusava di lei in palestra durante le sedute di riabilitazione ...

