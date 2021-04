In moto contro un palo | grave 24enne

(Di giovedì 1 aprile 2021) Unciclistaè in gravi condizioni dopo aver urtato un paletto in via Burlamacchi a Viareggio mentre si trovava in sella alla sua. Il giovane è stato portato in codice rosso all'...

Advertising

QuiNewsVersilia : In moto contro un palo è grave in ospedale - LetiziaFirenze : In moto contro un palo, grave un 24enne - Luccaindiretta - infoitsport : MotoGP 2021, Lucchinelli contro Valentino Rossi: “Così si toglie la moto a un giovane” - Mat14_05 : RT @AngyFra89: WORLDSBK | ?? #CatalanTest Rea si conferma il migliore ancora una volta, oltre a Redding ottima impressione per Gerloff e F… - AngyFra89 : WORLDSBK | ?? #CatalanTest Rea si conferma il migliore ancora una volta, oltre a Redding ottima impressione per Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : moto contro

LA NAZIONE

Un motociclista 24enne è in gravi condizioni dopo aver urtato un paletto in via Burlamacchi a Viareggio mentre si trovava in sella alla sua. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale "Versilia" di Lido di Camaiore . Stando alle prime informazioni, il 24enne avrebbe perso il controllo della motocicletta per cause che ...E' in gravi condizioni dopo aver urtato un paletto in via Burlamacchi a Viareggio mentre si trovava in sella alla sua. Un giovane di 24 anni è finito con il codice rosso all'ospedale Versilia dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi (1 aprile) attorno alle 17,45. Stando alle prime informazioni, il ...Viareggio, 1 aprile 2021 - Un motociclista 24enne è in gravi condizioni dopo aver urtato un paletto in via Burlamacchi a Viareggio mentre si trovava in sella alla sua moto. Il giovane è stato portato ...E’ in gravi condizioni dopo aver urtato un paletto in via Burlamacchi a Viareggio mentre si trovava in sella alla sua moto. Un giovane di 24 anni è finito con il codice rosso all’ospedale Versilia ...