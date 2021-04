Il sindaco leghista a processo per aver spiegato come aggirare il dpcm (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se la bloccano può sempre spiegare che sta andando a fare la spesa. Ci sono tanti modi per ‘aggirare’, faccio per dire, queste norme”. Questo uno dei suggerimenti dati da Massimo Panzeri, sindaco di Merate (in provincia di Lecco), nel corso di una diretta Facebook trasmessa sul social nel maggio del 2020. Per questo motivo, il primo cittadino (in quota Lega) dovrà rispondere ai giudici che lo accusano di istigazione alla violazione delle norme. Massimo Panzeri e i consigli social su come aggirare dpcm e quarantena “Ci sono tanti modi per aggirare queste norme, visto che è impossibile controllarle in modo puntuale”, diceva Massimo Panzeri rispondendo alle domande dei cittadini di Merate attraverso la diretta trasmessa sulla pagina Facebook di “Più Prospettiva”, la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se la bloccano può sempre spiegare che sta andando a fare la spesa. Ci sono tanti modi per ‘’, faccio per dire, queste norme”. Questo uno dei suggerimenti dati da Massimo Panzeri,di Merate (in provincia di Lecco), nel corso di una diretta Facebook trasmessa sul social nel maggio del 2020. Per questo motivo, il primo cittadino (in quota Lega) dovrà rispondere ai giudici che lo accusano di istigazione alla violazione delle norme. Massimo Panzeri e i consigli social sue quarantena “Ci sono tanti modi perqueste norme, visto che è impossibile controllarle in modo puntuale”, diceva Massimo Panzeri rispondendo alle domande dei cittadini di Merate attrso la diretta trasmessa sulla pagina Facebook di “Più Prospettiva”, la ...

