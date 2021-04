Grecia isole deserte a Pasqua: le immagini spettacolari in diretta (Di giovedì 1 aprile 2021) Grecia, le webcam in diretta dalle isole Cicladi. La Grecia è chiusa al turismo, quando riaprirà Mentre le isole della Spagna vengono prese d’assalto dai turisti, le isole della Grecia – loro malgrado – si godono una tranquillissima Pasqua. Le disposizioni vigenti nel Paese Ellenico infatti obbligano i viaggiatori ad un periodo di quarantena di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021), le webcam indalleCicladi. Laè chiusa al turismo, quando riaprirà Mentre ledella Spagna vengono prese d’assalto dai turisti, ledella– loro malgrado – si godono una tranquillissima. Le disposizioni vigenti nel Paese Ellenico infatti obbligano i viaggiatori ad un periodo di quarantena di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GiulianaColom12 : RT @IsoleGrecheCom: Scopri le spiagge più belle di KARPATHOS ???? - GiulianaColom12 : RT @IsoleGrecheCom: E torneremo a fare colazione al porto di Naoussa. Scopri #PAROS sul nostro sito ISOLE-GRECHE e se vuoi saperne davver… - SalCavalli : RT @altreconomia: In #Grecia migliaia di #rifugiati sono stati sgomberati dagli alberghi in cui erano accolti, da Corinto ad Atene. Sulle i… - napolista : De Luca ha avuto un'idea: 'Vacciniamo prima le isole per non farci rubare i turisti da Spagna e Grecia' Il governat… - zazoomblog : Covid De Luca: In Campania 30 enni in terapia intensiva. Immunizzare le isole Grecia e Spagna ci rubano turisti -… -