Google Play Pass si amplia ancora: adesso ha un catalogo di oltre 800 app e giochi (Di giovedì 1 aprile 2021) Si amplia la lista delle app e giochi disponibili gratuitamente (o senza acquisti in app) con Play Pass, il servizio in abbonamento di casa Google annunciato ufficialmente a fine settembre 2019 e arrivato in Italia durante la scorsa estate (QUI la nostra prova e tutte le info sui costi). La nuova espansione è stata comunicata da Google nelle scorse ore e permette al catalogo di raggiungere un totale di 800 titoli. Tra le aggiunte più recenti si segnala l’introduzione di Football Manager 2021, il celebre titolo di simulazione calcistica lanciato lo scorso novembre su PC, Mac, Android e iOS. In arrivo, invece, Dead Cells. Google Play Pass – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALL’1 FEBBRAIO Anteprima su Play ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Sila lista delle app edisponibili gratuitamente (o senza acquisti in app) con, il servizio in abbonamento di casaannunciato ufficialmente a fine settembre 2019 e arrivato in Italia durante la scorsa estate (QUI la nostra prova e tutte le info sui costi). La nuova espansione è stata comunicata danelle scorse ore e permette aldi raggiungere un totale di 800 titoli. Tra le aggiunte più recenti si segnala l’introduzione di Football Manager 2021, il celebre titolo di simulazione calcistica lanciato lo scorso novembre su PC, Mac, Android e iOS. In arrivo, invece, Dead Cells.– LE NOVITÀ INTRODOTTE DALL’1 FEBBRAIO Anteprima su...

