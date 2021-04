“Glazie, plego” su testo per la scuola, è polemica (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ polemica sui social per l’uso degli stereotipi sui cinesi su un libro di testo. ROMA – E’ polemica sui social per l’uso degli stereotipi sui cinesi su un libro di testo. A segnalare la vicenda è stata la professoressa Lala Hu, che insegna marketing all’Università Cattolica di Milano. La docente ha segnalato la presenza sul libro di testo di una parte con la presenza di stereotipi. “Glazie, plego, facciamo plesto”, così dice Lee che non si offende mai quando la prendiamo in giro. Post che ha provocato la reazione di molti utenti. Il post di Lala Hu A scatenare la polemica è stato il post di Lala Hu sui social. “Non si offende quando la prendiamo in giro. Che ne sa la Giunti Editore del trauma dei bambini quando vengono ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) E’sui social per l’uso degli stereotipi sui cinesi su un libro di. ROMA – E’sui social per l’uso degli stereotipi sui cinesi su un libro di. A segnalare la vicenda è stata la professoressa Lala Hu, che insegna marketing all’Università Cattolica di Milano. La docente ha segnalato la presenza sul libro didi una parte con la presenza di stereotipi. “, facciamo plesto”, così dice Lee che non si offende mai quando la prendiamo in giro. Post che ha provocato la reazione di molti utenti. Il post di Lala Hu A scatenare laè stato il post di Lala Hu sui social. “Non si offende quando la prendiamo in giro. Che ne sa la Giunti Editore del trauma dei bambini quando vengono ...

