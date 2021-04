Gazzetta: la rottura tra De Laurentiis e Gattuso è legata all’aspetto caratteriale (Di giovedì 1 aprile 2021) Le statistiche della stagione sono favorevoli a Rino Gattuso. La separazione dal Napoli, a fine stagione, non sarà dovuta a motivi tecnici, scrive la Gazzetta dello Sport, ma ad incompatibilità caratteriale tra il tecnico ed il presidente De Laurentiis. “Dunque, se le statistiche esaltano il lavoro di Gattuso, che cosa gli impedisce di continuare il suo rapporto col Napoli? Viene da pensare che il problema sfiori appena la questione tecnica e che a determinare la rottura con il club sia stato in gran parte l’aspetto caratteriale. A De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi che il tecnico gli ha rivolto nel periodo post silenzio stampa. Una decisione presa proprio per evitare che l’allenatore continuasse a picconare e ad alimentare le tensioni. In ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) Le statistiche della stagione sono favorevoli a Rino. La separazione dal Napoli, a fine stagione, non sarà dovuta a motivi tecnici, scrive ladello Sport, ma ad incompatibilitàtra il tecnico ed il presidente De. “Dunque, se le statistiche esaltano il lavoro di, che cosa gli impedisce di continuare il suo rapporto col Napoli? Viene da pensare che il problema sfiori appena la questione tecnica e che a determinare lacon il club sia stato in gran parte l’aspetto. A Denon sono piaciuti gli attacchi che il tecnico gli ha rivolto nel periodo post silenzio stampa. Una decisione presa proprio per evitare che l’allenatore continuasse a picconare e ad alimentare le tensioni. In ...

