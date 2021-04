Elisa Isoardi, il primo bikini all’Isola dei Famosi 2021: tutti ai suoi piedi (Di giovedì 1 aprile 2021) Elisa Isoardi è sicuramente la vera rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021. In Honduras la conduttrice de La Prova del cuoco ha subito saputo mettersi in gioco con la giusta grinta e spensieratezza, senza capricci o crolli eclatanti. Sì, le lacrime non sono mancate in un momento di nostalgia della mamma e poi quando ha riascoltato la sua voce durante un collegamento in diretta, ma di base si sta facendo notare per il suo carattere deciso e determinato, come dimostrato anche nelle discussioni avute con Brando Giorgi. E, non da ultimo, anche per la sua bellezza acqua e sapone. Bellezza che ha perfino attratto l’attenzione del Sun che l’ha definita “splendida in bikini”.



