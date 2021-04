Direttore Asl Torino | «Positivi Juventus? Gara col Napoli non è a rischio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ildell’ASL, Carlo Picco, ha parlato della situazione in casadopo latà di Demiral e Bonucci Carlo Picco,dell’ASL, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla situazione in casa. JUVE– «Juve-? Ad ora non c’è alcun un focolaio, non vedo criticità rispetto alle prossime due partite. Non ci sono al momento elementi per far sì che partita non si giochi». FESTINO JUVE – «Ci sono disposizioni precise da un anno, bisogna essere responsabili». Leggi su Calcionews24.com