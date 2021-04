Denise Pipitone, Ricky Tognazzi: “Non è lei, potevate evitare di guardare Chi l’ha visto?”. Il regista furioso: ecco come stanno le cose (Di giovedì 1 aprile 2021) “Non è Denise Pipitone, potete evitare di guardare ‘Chi l’ha visto?’. Imbarazzante fare addirittura il promo ad hoc”, un commento apparso sui social rilanciato da Ricky Tognazzi con ulteriore attacco alla trasmissione in onda su Rai3: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah“, ha scritto in un tweet ora non più disponibile in rete. Il regista non ha apprezzato la scelta di Federica Sciarelli e del suo gruppo di lavoro di raccontare la storia di Olesya Rostova, la ragazza che in una tv russa ha svelato di essere stata rapita quando era una bambina, dalla sorprendente somiglianza con Denise Pipitone scomparsa il 1 settembre 2004 mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, provincia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Non è, potetedi‘Chi?’. Imbarazzante fare addirittura il promo ad hoc”, un commento apparso sui social rilanciato dacon ulteriore attacco alla trasmissione in onda su Rai3: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah“, ha scritto in un tweet ora non più disponibile in rete. Ilnon ha apprezzato la scelta di Federica Sciarelli e del suo gruppo di lavoro di raccontare la storia di Olesya Rostova, la ragazza che in una tv russa ha svelato di essere stata rapita quando era una bambina, dalla sorprendente somiglianza conscomparsa il 1 settembre 2004 mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, provincia di ...

