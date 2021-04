Covid: Mandelli, 'decreto accoglie proposte Fi' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Il decreto Covid approvato dal Consiglio dei ministri accoglie molte delle proposte qualificanti avanzate da Forza Italia nelle scorse settimane. Tra queste, lo scudo penale per i vaccinatori e l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione per il personale sanitario”. Lo afferma Andrea Mandelli, responsabile Sanità di Forza Italia. “Altro tema per noi fondamentale -prosegue- è il ‘tagliando' a metà mese per capire se in alcune zone è possibile procedere alle riaperture delle attività, sempre valutando i dati e sulla base di criteri di prudenza e buonsenso. E ancora l'inizio della riapertura delle scuole e lo sblocco dei concorsi nella Pubblica amministrazione. La responsabilità che Forza Italia ha assunto partecipando al governo si sta dimostrando decisiva per elaborare misure ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Ilapprovato dal Consiglio dei ministrimolte dellequalificanti avanzate da Forza Italia nelle scorse settimane. Tra queste, lo scudo penale per i vaccinatori e l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione per il personale sanitario”. Lo afferma Andrea, responsabile Sanità di Forza Italia. “Altro tema per noi fondamentale -prosegue- è il ‘tagliando' a metà mese per capire se in alcune zone è possibile procedere alle riaperture delle attività, sempre valutando i dati e sulla base di criteri di prudenza e buonsenso. E ancora l'inizio della riapertura delle scuole e lo sblocco dei concorsi nella Pubblica amministrazione. La responsabilità che Forza Italia ha assunto partecipando al governo si sta dimostrando decisiva per elaborare misure ...

