(Di giovedì 1 aprile 2021) Ultimamente si parla più di vaccini che del virus. Dopo una prima fase dell’avvio della campagna di immunizzazione, in cui ci si è interrogati spesso sulle capacità di risposta delle fiale sulla possibilità d’infezione e sulla velocità del contagio, oggi unotorna a puntare i riflettori sulla cosiddetta “” del-19. Che potrebbe essere non solo più contagiosa. Ma anche associata a una maggiore mortalità. In particolare, nella fascia giovane di popolazione: quella che va dai 20 ai 49 anni. E l’arma di contrasto che abbiamo – oltre alla prevenzione affidata all’utilizzo delle mascherine e al rispetto del distanziamento sociale – è sempre la stessa: la vaccinazione.: la mutazione è più ...

Advertising

Agenzia_Italia : Le cellule immunitarie dei pazienti guariti riconoscono le varianti - Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - raistolo : ISTC-CNR sta conducendo uno studio su “VACCINI E FIDUCIA nel contesto della pandemia COVID-19”, e potete contribuir… - SecolodItalia1 : Covid, lo studio: la variante brasiliana è più aggressiva e più mortale tra i giovani. Ecco perché… - ResPubl79983835 : Vaccini Covid, studio: alcuni aumentano il rischio di contrarre l'HIV • Imola Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio

Adnkronos

... ma il viaggio in questo caso è motivato da motivi professionali, di, di salute o altre ... Molte di meno rispetto ai circa 5 milioni di veicoli pre(il calo è del 20 - 30%). Non sarà come ...... a cura delloThdp, specializzato in architettura ed interior design per alberghi, che ha ... ilha contribuito allo slittamento, ...01 APR - Pfizer Inc e BioNTech hanno dichiarato oggi che il loro vaccino COVID-19 è efficace per circa il 91,3% nel prevenire la malattia, citando uno studio aggiornato che includeva partecipanti ...Della Vedova è un politico con una lunga carriera alle spalle. Non abbiamo ancora elementi per giudicarlo nel suo ruolo di Sottosegretario ...