Covid in Lombardia, 4.483 casi, a Bergamo 427 nuovi positivi. Calano i ricoveri (Di giovedì 1 aprile 2021) A fronte di 58.888 tamponi effettuati, sono 4.483 i nuovi positivi (7,6%). I guariti/dimessi sono 4.178. Questi i dati dei contagi Covid in Lombardia nella giornata di giovedì 1° aprile. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) A fronte di 58.888 tamponi effettuati, sono 4.483 i(7,6%). I guariti/dimessi sono 4.178. Questi i dati dei contagiinnella giornata di giovedì 1° aprile.

Advertising

matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - Agenzia_Ansa : Prenotazione del vaccino Covid in Lombardia, come funziona la piattaforma di Poste #ANSA - ansaeuropa : Dopo varie settimane, la provincia di #Bolzano torna rosso scuro e si aggiunge a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagn… - OhWhatFun__ : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 58.888 tamponi effettuati, sono 4.483 i nuovi positivi (7,6%). I guariti/dimessi sono 4.178 ???? https… - augusto_amato : Covid, il report dell'Iss: 'Età media dei deceduti 81 anni, il 28% delle vittime in Lombardia' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia OMS: campagna vaccinazioni europea "inaccettabilmente lenta" Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid - 19 da inizio emergenza hanno ... La Regione con più nuovi casi si conferma la Lombardia (4.483), seguita da Piemonte (2.584), Puglia (...

Aerei, a Fiumicino aumentano i voli Covid tested ma il tampone ora è a pagamento ...a Malpensa dei voli Covid tested è previsto, per la fase sperimentale, che il tampone rapido antigenico in aeroporto sia gratuito per i passeggeri, il costo è a carico della Regione Lombardia. In ...

Covid Italia e Lombardia, bollettino del primo aprile: 23.649 nuovi casi, 501 decessi IL GIORNO Coronavirus, 23.649 nuovi casi e 501 decessi in 24 ore ROMA (ITALPRESS) – Leggera flessione dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ... La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.483), seguita da Piemonte (2.584) e Puglia ...

Covid a Bergamo: 427 nuovi positivi Il tasso di positività è al 7,6%. In Lombardia in crescita il numero di vittime: nelle ultime 24 ore si sono verificati 127 decessi ...

Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di- 19 da inizio emergenza hanno ... La Regione con più nuovi casi si conferma la(4.483), seguita da Piemonte (2.584), Puglia (......a Malpensa dei volitested è previsto, per la fase sperimentale, che il tampone rapido antigenico in aeroporto sia gratuito per i passeggeri, il costo è a carico della Regione. In ...ROMA (ITALPRESS) – Leggera flessione dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ... La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.483), seguita da Piemonte (2.584) e Puglia ...Il tasso di positività è al 7,6%. In Lombardia in crescita il numero di vittime: nelle ultime 24 ore si sono verificati 127 decessi ...