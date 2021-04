Cormez: Napoli-Crotone, Politano in vantaggio su Lozano per una maglia da titolare (Di giovedì 1 aprile 2021) Sarà probabilmente Politano a indossare una maglia da titolare nel Napoli contro il Crotone, sabato. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, Gattuso punterà su Lozano per la sfida contro la Juventus. “Lozano ha messo minuti nelle gambe con il Messico, ritrovando anche la gioia del gol di testa nell’amichevole contro il Costarica. A causa dell’infortunio che l’ha fermato per più di un mese il Chucky non segnava dalla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta del 10 febbraio. Insigne ha consolidato il suo peso specifico nell’Italia di Mancini e sabato, prima di Napoli-Crotone, sarà premiato dalla Lega come il miglior giocatore del mese di marzo in serie A. Gattuso gestirà le forze a disposizione in attacco, contro il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) Sarà probabilmentea indossare unadanelcontro il, sabato. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, Gattuso punterà super la sfida contro la Juventus. “ha messo minuti nelle gambe con il Messico, ritrovando anche la gioia del gol di testa nell’amichevole contro il Costarica. A causa dell’infortunio che l’ha fermato per più di un mese il Chucky non segnava dalla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta del 10 febbraio. Insigne ha consolidato il suo peso specifico nell’Italia di Mancini e sabato, prima di, sarà premiato dalla Lega come il miglior giocatore del mese di marzo in serie A. Gattuso gestirà le forze a disposizione in attacco, contro il ...

Advertising

zazoomblog : Cormez: Galtier tra i nomi più graditi per la panchina del Napoli Adl vuole valorizzare Osimhen - #Cormez:… - napolista : Cormez: #NapoliCrotone, #Politano in vantaggio su Lozano per una maglia da titolare Il messicano ha messo minuti n… - napolista : Cormez: #Galtier tra i nomi più graditi per la panchina del #Napoli, Adl vuole valorizzare #Osimhen Il presidente… - napolista : Cormez: il #Napoli punta a raggiungere i 100 gol a fine stagione Un traguardo che manca dalla stagione 2016-17. In… -