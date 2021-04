Come Speranza ha fatto desistere Salvini sulle riaperture (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri Matteo Salvini ha attaccato il ministro della Salute Speranza dopo l’approvazione del decreto che prevede che per tutto il mese di aprile non ci saranno zone gialle: “Noi ci appelliamo alla scienza, noi ci fidiamo dei medici italiani. Se i dati scientifici classificheranno una Regione Come ancora a rischio, cioè rossa, si manterranno le chiusure. Se invece i dati scientifici classificheranno una regione Come più sicura, cioè gialla o bianca, si comincerà a riaprire. Semplice. Non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone, e migliaia di attività economiche, sportive o culturali, per scelta politica, non medica o scientifica, del ministro Speranza”. Il leader della Lega ha provato a rassicurare: “La nostra lealtà al presidente Draghi ci impone di lavorare insieme per risolvere i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri Matteoha attaccato il ministro della Salutedopo l’approvazione del decreto che prevede che per tutto il mese di aprile non ci saranno zone gialle: “Noi ci appelliamo alla scienza, noi ci fidiamo dei medici italiani. Se i dati scientifici classificheranno una Regioneancora a rischio, cioè rossa, si manterranno le chiusure. Se invece i dati scientifici classificheranno una regionepiù sicura, cioè gialla o bianca, si comincerà a riaprire. Semplice. Non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone, e migliaia di attività economiche, sportive o culturali, per scelta politica, non medica o scientifica, del ministro”. Il leader della Lega ha provato a rassicurare: “La nostra lealtà al presidente Draghi ci impone di lavorare insieme per risolvere i ...

