Claudia Carbonara parla di suo marito Walter Biot | “Lui non voleva fottere il paese”

(Di giovedì 1 aprile 2021), moglie del militare arrestato per spionaggio a Roma: “Tremila euro al mese non bastavano più, abbiamo il mutuo” La moglie del militare arrestato per spionaggio a Roma: “Disperato per i pagamenti” su Notizie.it.

, 54 anni, psicoterapeuta specializzata in sessuologia clinica, esperta di terapie individuali e di coppia, è la moglie di Walter Biot, il capitano di fregata sorpreso dai Ros a ...' Mio marito non voleva fottere il Paese '. Così, 54 anni, moglie del capitano di fregata Walter Biot , arrestato per spionaggio militare dopo essere stato sorpreso a vendere segreti militari in un parcheggio di Roma. ' Ai russi ha ...Solo che era disperato. Disperato per il futuro nostro e dei figli. E così ha fatto questa cosa…”. Claudia Carbonara parla di Walter Biot, il capitano di fregata sorpreso dai Ros a vendere segreti ...Choc le dichiarazioni che la moglie, Claudia Carbonara, ha reso al Corriere della Sera spiegando che il marito "Ai russi ha dato il minimo che poteva dare. Niente di così compromettente.