Chiara Ferragni con il tiralatte | è polemica

Advertising

Billybu02 : @LeoneMorandini mi ha appena battuto al memory di Chiara Ferragni - _LaMiry_ : Chiara Ferragni ha messo mi piace un mio tweet - BruNO16503135 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Chiara Ferragni lancia la sua linea di cordoni ombelicali - LEGGI L'ARTICOLO di @Randomante - gio_pelli : RT @RicoAlessandro: Due paroline sulla strana scienza di Cartabellotta, il Chiara Ferragni dei medici - Addicted_ToZayn : RT @mashacostanzo1: Quando sei ancora in quarantena dopo un anno di pandemia: #ferragni #ferragnez #leo #chiara #fedez -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Vanity Fair Italia

dopo il parto e l'arrivo di Vittoria si ritaglia del tempo da sola con Leone . Non vuole farlo ingelosire. Le foto scattate dai paparazzi a Milano la ritraggono all'aperto con un look ...Paola Turani sarà mamma e pubblica sul suo profilo Instagram un videoracconto della scoperta. Le lacrime di gioia fanno il giro del web. Tra i commenti anche quello di. La modella ed influencer Paola Turani sarà mamma. Lo ha annunciato poco fa sul suo profilo Instagram seguito da 1,7 milioni di follower. Ieri, 31 marzo, ha pubblicato una foto di ...Chiara Ferragni torna a far parlare di sé per una nuova iniziativa benefica. Da pochi giorni è infatti nata la sua seconda figlia, Vittoria. Ovviamente la piccola è stata sommersa di doni. Molte ...Bando ai filtri e agli scatti glamour, l'imprenditrice digitale racconta la quotidianità dopo la nascita della secondogenita Vittoria ...