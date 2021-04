Chi stiamo vaccinando? Non tutti danno la priorità agli Over 80 (e i morti non scendono) (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 30 marzo Londra ha registrato zero morti a causa del Covid. Lo stesso giorno, in tutto il Regno Unito, erano stati 55 (certo sempre tanti purtroppo), ovvero nulla a che vedere con i 1,820 decessi toccati il 20 gennaio. La campagna vaccinale di massa insomma, condotta in prevalenza con AstraZeneca e in parte con Pfizer, sembra funzionare. E in Italia? Malgrado l’incremento delle vaccinazioni (al netto dei “no vax”, dei “saltafila” ma anche dei cosiddetti panchinari che mischiano un po’ le carte in tavola) ancora non si vedono risultati importanti, specie sul fronte della mortalità. Mortalità abbassata drasticamente in Inghilterra dopo la campagna vaccinale Coronavirus in Italia Decessi ancora alti Al 30 marzo il nostro Paese ha fatto registrare 529 morti a causa del Covid, un’enormità ancora. La media resta alta: oltre 400 decessi calcolata sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 30 marzo Londra ha registrato zeroa causa del Covid. Lo stesso giorno, in tutto il Regno Unito, erano stati 55 (certo sempre tanti purtroppo), ovvero nulla a che vedere con i 1,820 decessi toccati il 20 gennaio. La campagna vaccinale di massa insomma, condotta in prevalenza con AstraZeneca e in parte con Pfizer, sembra funzionare. E in Italia? Malgrado l’incremento delle vaccinazioni (al netto dei “no vax”, dei “saltafila” ma anche dei cosiddetti panchinari che mischiano un po’ le carte in tavola) ancora non si vedono risultati importanti, specie sul fronte della mortalità. Mortalità abbassata drasticamente in Inghilterra dopo la campagna vaccinale Coronavirus in Italia Decessi ancora alti Al 30 marzo il nostro Paese ha fatto registrare 529a causa del Covid, un’enormità ancora. La media resta alta: oltre 400 decessi calcolata sui ...

