Caregiver? Non poteva vaccinarsi. Un asterisco ora incastra Scanzi (Di giovedì 1 aprile 2021) Giuseppe De Lorenzo Il piano vaccinale è chiaro: i Caregiver vaccinati solo se assistono i disabili. Non basta avere genitori "vulnerabili" per ottenere la dose L’asterisco, piccolo piccolo, si trova nelle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti Covid-19. Si tratta del documento con cui il Ministero della Salute ha aggiornato le priorità sulle categorie da vaccinare: dopo sanitari, Rsa e 80enni, spazio alle “elevate fragilità” e ai 70enni. Cosa c’entra tutto questo con Andrea Scanzi? Semplice: quell’asterisco alle Tabelle 1 e 2 demolisce definitivamente - se ancora ce n’era bisogno - la favola del giornalista Caregiver dei suoi genitori vulnerabili. Anche fosse davvero la persona che assiste i suoi avi, infatti, Scanzi non avrebbe comunque ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Giuseppe De Lorenzo Il piano vaccinale è chiaro: ivaccinati solo se assistono i disabili. Non basta avere genitori "vulnerabili" per ottenere la dose L’, piccolo piccolo, si trova nelle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti Covid-19. Si tratta del documento con cui il Ministero della Salute ha aggiornato le priorità sulle categorie da vaccinare: dopo sanitari, Rsa e 80enni, spazio alle “elevate fragilità” e ai 70enni. Cosa c’entra tutto questo con Andrea? Semplice: quell’alle Tabelle 1 e 2 demolisce definitivamente - se ancora ce n’era bisogno - la favola del giornalistadei suoi genitori vulnerabili. Anche fosse davvero la persona che assiste i suoi avi, infatti,non avrebbe comunque ...

Advertising

fattoquotidiano : Dall’arrivo di Poste agli sms per gli over 80; dalle vaccinazioni di fragili e caregiver fino ad Aria. Nell’ultimo… - lacarrierics : @tagadala7 in Calabria c'è un'ordinanza regionale di febbraio per la vaccinazione dei caregiver che non viene appli… - TruppenStrunz : RT @AlfioKrancic: Ieri sera ho ascoltato x caso Scanzi intervistato su la 9. Parlando con la sua solita supponenza metteva Boris Johnson f… - RBottos : RT @bafius11: La groupie di #Scanzi grida alla DITTATURA (??) per il suo allontanamento da #Cartabianca. Tu le fai notare che è stata però l… - soniabetz1 : RT @fattoquotidiano: Dall’arrivo di Poste agli sms per gli over 80; dalle vaccinazioni di fragili e caregiver fino ad Aria. Nell’ultimo mes… -