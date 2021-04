Britney Spears: “Giudicata e insultata tutta la vita, lasciatemi ballare” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il grido d’accusa di Britney Spears, che finalmente prende la parola, dopo settimane in cui non si è fatto altro che parlare di lei, e per lei, a causa del documentario sulla sua vita Framing Britney Spears, e dice la sua. Mettendosi ancora una volta a nudo, mostrando fragilità, insicurezze e dolore e chiedendo di poter fare (in pace), l’unica cosa che davvero ama: cantare e ballare. Perché “Nessuno è perfetto, la perfezione è noiosa, io vorrei solo trasmettere gentilezza“. La cantante ha pubblicato il 31 marzo 2021 un post sul suo account Instagram, in cui la si vede ballare sulle note di Crazy ( titolo scelto non a caso) degli Aerosmith, e scritto a commento queste parole: La mia vita è sempre stata molto speculata … Sono stata guardata e ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 aprile 2021) Il grido d’accusa di, che finalmente prende la parola, dopo settimane in cui non si è fatto altro che parlare di lei, e per lei, a causa del documentario sulla suaFraming, e dice la sua. Mettendosi ancora una volta a nudo, mostrando fragilità, insicurezze e dolore e chiedendo di poter fare (in pace), l’unica cosa che davvero ama: cantare e. Perché “Nessuno è perfetto, la perfezione è noiosa, io vorrei solo trasmettere gentilezza“. La cantante ha pubblicato il 31 marzo 2021 un post sul suo account Instagram, in cui la si vedesulle note di Crazy ( titolo scelto non a caso) degli Aerosmith, e scritto a commento queste parole: La miaè sempre stata molto speculata … Sono stata guardata e ...

ilpost : Britney Spears ha chiesto che il padre Jamie cessi di essere il suo tutore legale in via definitiva - holyMart4 : io che canto a casa da sola con Britney Spears a palla - FilmNewsItaly : Britney Spears: 'Il documentario? Ho pianto per due settimane' - solospettacolo : Britney Spears rompe il silenzio sul doc, ho pianto - ironlylac : Come si affronta una giornata con poche ore di sonno? Con Britney Spears nelle orecchie ? -