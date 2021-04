Borse asiatiche positive, brillante il listino di Tokyo (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che mostra una plusvalenza dello 0,87%, anche grazie ai progressi della ripresa economica: a marzo l’attività della manifattura ha continuato a crescere. Sulla stessa linea, in rialzo Shenzhen, che aumenta dello 0,92 rispetto alla vigilia. In denaro Hong Kong (+1,07%); come pure, in moderato rialzo Seul (+0,59%). Sulla parità Mumbai (+0,01%); poco sopra la parità Sydney (+0,67%). Seduta trascurata per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido -0,02%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia con una variazione percentuale dello 0,27%. Andamento piatto per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,11%, mentre ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di, con il Nikkei 225, che mostra una plusvalenza dello 0,87%, anche grazie ai progressi della ripresa economica: a marzo l’attività della manifattura ha continuato a crescere. Sulla stessa linea, in rialzo Shenzhen, che aumenta dello 0,92 rispetto alla vigilia. In denaro Hong Kong (+1,07%); come pure, in moderato rialzo Seul (+0,59%). Sulla parità Mumbai (+0,01%); poco sopra la parità Sydney (+0,67%). Seduta trascurata per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido -0,02%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia con una variazione percentuale dello 0,27%. Andamento piatto per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,11%, mentre ...

