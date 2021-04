Bonus 18 anni per i 2002: fino a quando e come richiederlo? Intanto il web ironizza sui disagi (Di giovedì 1 aprile 2021) Da oggi è possibile richiedere il Bonus per i nati nel 2002: come ottenerlo e fino a quando è possibile richiederlo. A partire da oggi, giovedì 1 aprile 2021, tutti coloro che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel corso dell’anno solare possono fare richiesta per il Bonus Cultura dedicato proprio ai neo maggiorenni. Si tratta della quinta edizione del Bonus in questione, un modo per invogliare i giovani a frequentare eventi culturali di ogni tipo e allo stesso tempo agevolare un settore che in questi anni, e specialmente in quest’ultimo, ha subito un calo di introiti notevole. Il Bonus spetta, come detto, a tutti i neo maggiorenni e per richiederlo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 aprile 2021) Da oggi è possibile richiedere ilper i nati nelottenerlo eè possibile. A partire da oggi, giovedì 1 aprile 2021, tutti coloro che hanno compiuto o compiranno 18nel corso dell’anno solare possono fare richiesta per ilCultura dedicato proprio ai neo maggiorenni. Si tratta della quinta edizione delin questione, un modo per invogliare i giovani a frequentare eventi culturali di ogni tipo e allo stesso tempo agevolare un settore che in questi, e specialmente in quest’ultimo, ha subito un calo di introiti notevole. Ilspetta,detto, a tutti i neo maggiorenni e per...

