Birmania | inviata Onu | ' Consiglio sicurezza eviti un bagno di sangue'

Christine Schraner Burgener, inviata dell'Onu in Birmania, ha implorato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire per fermare l'escalation delle violenze nel Paese, avvertendo del rischio di una guerra civile.

Christine Schraner Burgener,dell'Onu in, ha implorato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire per fermare l'escalation delle violenze nel Paese, avvertendo del rischio di una guerra civile e ...E' ancora alta la tensione in, dove si sono susseguite proteste e uccisioni di civili dopo il colpo di Stato. 'Un bagno di sangue è imminente', ha riferito l'speciale dell'Onu nel Paese asiatico, Christine ...Christine Schraner Burgener, inviata dell'Onu in Birmania, ha implorato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire per fermare l'escalation delle violenze nel Paese, avvertendo del ...(LaPresse/AP) – L’inviata speciale delle Nazioni Unite per la Birmania ha avvertito che il Paese rischia la guerra civile “su una scala senza precedenti” e “un bagno di sangue”, e ha esortato il Consi ...