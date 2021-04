Arte | è morto il critico Massimo Melotti | tra i più noti consulenti per il contemporaneo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Vercelli, 1 apr. – (Adnkronos) – Ild’, tra i piùd’contemporanea, èieri (31 marzo) all’ospedale di Vercelli, sua città natale, all’età di 70 anni. Si era sentito male mentre era impegnato in una lezione online con i suoi studenti all’Accademia Albertina di Torino, dove insegnava antropologia culturale. Ha perso conoscenza e dopo due giorni in coma si è spento. Da oltre un anno gli era stato diagnosticato un tumore alla testa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il critico d'arte contemporanea Massimo Melotti è morto all'ospedale di Vercelli, dove era stato portato in seguito ad un malore che lo aveva colpito durante una lezione in Dad. Non ce l'ha fatta Massimo Melotti, ...