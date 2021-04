144 soggetti pubblici e privati dicono sì al Distretto del Commercio della Valtriversa (Di giovedì 1 aprile 2021) Decisi a fondare il Distretto Diffuso del Commercio della 'Valtriversa - La Valle del Mastodonte': entro giugno i Comuni di Villafranca (capofila), Baldichieri, Cantarana, Castellero, Cortandone, ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 1 aprile 2021) Decisi a fondare ilDiffuso del- La Valle del Mastodonte': entro giugno i Comuni di Villafranca (capofila), Baldichieri, Cantarana, Castellero, Cortandone, ...

Advertising

BellumoreFabio : RT @CSVnet: #Afrofobia, al via il progetto contro #discriminazioni e #HateSpeech Si chiama 'Champs' e prende il via nella settimana contr… - amrefit : RT @CSVnet: #Afrofobia, al via il progetto contro #discriminazioni e #HateSpeech Si chiama 'Champs' e prende il via nella settimana contr… - laboescapes : RT @CSVnet: #Afrofobia, al via il progetto contro #discriminazioni e #HateSpeech Si chiama 'Champs' e prende il via nella settimana contr… - CSVnet : #Afrofobia, al via il progetto contro #discriminazioni e #HateSpeech Si chiama 'Champs' e prende il via nella set… -