Traffico Roma del 31-03-2021 ore 13 | 30

(Di mercoledì 31 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti perintenso in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina enina qualche problema sulla Casilina dove ci sono lentamente all’altezza di via Giardinetti la causa un incidente altro incidente al Torrino viale della Grande Muraglia all’altezza di viale dell’Oceano Pacifico per lavori chiuso viale maresciallo pilsudski via Giulio gaudini e Corso Francia chiusa per chi proviene dai Parioli La Rampa che mette su Corso Francia in direzione della Flaminia in Prati interdetto al transito Viale delle Milizie in via Silvio Pellico e viale Angelico in corso lavori di potatura lavori di potatura anche in via Ciro Menotti che rimane chiusa alrestano problemi e lunghe code sulla Cristoforo Colombo potrà via del risaro ...