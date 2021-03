The Witcher 4 si avvicina? CDPR inizierà a lavorare a progetti AAA paralleli nel 2022 (Di mercoledì 31 marzo 2021) CD Projekt Red ha confermato l'intenzione di lavorare su entrambi i franchise di The Witcher e Cyberpunk contemporaneamente. La società ha condiviso alcune nuove informazioni sui suoi piani di sviluppo durante una presentazione finanziaria, dove ha rivelato come si sta preparando per continuare a lavorare sui due franchise contemporaneamente. CD Projekt Red afferma che sta cambiando il suo "modus operandi" per quanto riguarda lo sviluppo e, questo, permetterà alla società di iniziare a creare più giochi ed espansioni AAA in parallelo, a partire dal prossimo anno. Questa potrebbe essere una buona notizia per tutti coloro che aspettano The Witcher 4. "Abbiamo in programma di creare team interfunzionali per lavorare su entrambe le IP", ha spiegato nella presentazione l'head of production Pawe? Zawodny. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) CD Projekt Red ha confermato l'intenzione disu entrambi i franchise di Thee Cyberpunk contemporaneamente. La società ha condiviso alcune nuove informazioni sui suoi piani di sviluppo durante una presentazione finanziaria, dove ha rivelato come si sta preparando per continuare asui due franchise contemporaneamente. CD Projekt Red afferma che sta cambiando il suo "modus operandi" per quanto riguarda lo sviluppo e, questo, permetterà alla società di iniziare a creare più giochi ed espansioni AAA in parallelo, a partire dal prossimo anno. Questa potrebbe essere una buona notizia per tutti coloro che aspettano The4. "Abbiamo in programma di creare team interfunzionali persu entrambe le IP", ha spiegato nella presentazione l'head of production Pawe? Zawodny. ...

