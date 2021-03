Temptation Island | arrivano due coppie dal GF Vip? L’indiscrezione di Chi Magazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Con l’arrivo dell’estate partirà anche, attesissimo reality di successo (anche sul web) prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Tra le pagine di Chi, le primissime croccanti indiscrezioni.: duedal GFQuest’anno non dovrebbe esserci la versionee quella nip, ma un’unica edizione. A condurla è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

piccolaprelemi : RT @buongiorno_19: GIULIA A TEMPTATION ISLAND SOLO SE È LEI A CONDURLO! ???? #prelemi - rokifi17 : RT @buongiorno_19: GIULIA A TEMPTATION ISLAND SOLO SE È LEI A CONDURLO! ???? #prelemi - IsaeChia : #TemptationIsland, ecco le coppie che potrebbero partecipare alla prossima edizione - Nicholas_Dls00 : Ultime news da #Canale5: #TemptationIsland in un'unica edizione e nuovi ingressi all'#isola Leggi l'articolo comple… - federicalicata1 : RT @buongiorno_19: GIULIA A TEMPTATION ISLAND SOLO SE È LEI A CONDURLO! ???? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Isa e Chia

Con l'arrivo dell'estate partirà anche, attesissimo reality di successo (anche sul web) prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Tra le pagine di Chi , le primissime croccanti indiscrezioni.: due ...Parlando di Carlotta Dell'Isola , ex concorrente del GF Vip , il conduttore Alfonso Signorini l'aveva definita la sua maggiore delusione . 'Mi ha deluso Carlotta. Aera stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così' , aveva detto Signorini al settimanale ...Carlotta Dell'Isola e Alfonso Signorini: cosa è successo dopo il loro botta e risposta alla fine del GF Vip? Parla l'ex gieffina.L'influencer Carlotta dell'Isola nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio su Alfonso Signorini.