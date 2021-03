Salvini insiste: “Se i dati sono da giallo bisogna aprire” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Salvini in vista del decreto aprile: “La nostra linea è molto simile a quella di Draghi: seguire i dati scientifici”. ROMA – Matteo Salvini in vista del decreto aprile non cambia la posizione. “Sulle aperture – ha assicurato il leader leghista, riportato da La Repubblica – noi sosteniamo la linea di Draghi: quindi se i dati scientifici sono da zona rossa si chiude, ma se i dati portano una regione in fascia gialla si apre. Non ci possono essere dati scientifici a senso unico: quando va male scatta la stretta, in caso contrario si aspetta, è inaccettabile”. Salvini sul Cdm: “Speriamo di attenerci ai dati” Il leader della Lega si è soffermato anche sul prossimo Consiglio dei ministri: “Conto che in Cdm prenda ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021)in vista del decreto aprile: “La nostra linea è molto simile a quella di Draghi: seguire iscientifici”. ROMA – Matteoin vista del decreto aprile non cambia la posizione. “Sulle aperture – ha assicurato il leader leghista, riportato da La Repubblica – noi sosteniamo la linea di Draghi: quindi se iscientificida zona rossa si chiude, ma se iportano una regione in fascia gialla si apre. Non ci posesserescientifici a senso unico: quando va male scatta la stretta, in caso contrario si aspetta, è inaccettabile”.sul Cdm: “Speriamo di attenerci ai” Il leader della Lega si è soffermato anche sul prossimo Consiglio dei ministri: “Conto che in Cdm prenda ...

