Retroscena Pirlo, spunta un patto con la Juve (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il refrain è il solito ormai da (troppo) tempo. La Juve non può più sbagliare . Lo si è detto tante, troppe volte finora nei tanti snodi chiave della stagione in cui i bianconeri avevano vie d'uscita ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il refrain è il solito ormai da (troppo) tempo. La Juve non può più sbagliare . Lo si è detto tante, troppe volte finora nei tanti snodi chiave della stagione in cui i bianconeri avevano vie d'uscita ...

Advertising

forumJuventus : Il retroscena di Inzaghi: 'Agnelli è venuto a complimentarsi con me per la vittoria. A Pirlo ho detto di stare tran… - matteo_saverio : Si parla di Sarri, Pirlo... e di retroscena - anna_dell2 : RT @TUTTOJUVE_COM: L'IMBOSCATA - Il retroscena: Elkann molto arrabbiato, rischiano tutti. La posizione di Pirlo più 'leggera'. Haaland all… - TUTTOJUVE_COM : L'IMBOSCATA - Il retroscena: Elkann molto arrabbiato, rischiano tutti. La posizione di Pirlo più 'leggera'. Haalan… - antoniusromano : RT @ilbianconerocom: Moncalvo: 'Pirlo alla Juve? Dall'Under 23 al ruolo delle mogli. Ecco come è finito ad allenare la prima squadra!' ?? I… -