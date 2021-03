Recovery | Ue | “Fiduciosi in ratifica risorse proprie entro fine giugno”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La Commissione Europea “si mantiene fiduciosa che ladella decisione sulle”, base giuridica per la raccolta dei capitali necessari a finanziare Next Generation Eu, sia completata da tutti i 27 Paesi membri, inclusa la Germania, “avvenga”. Lo ribadisce la vice portavoce capo della Commissione Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Non abbiamo detto di essere sicuri” che così sarà, precisa Spinant, “ma confidiamo” che il traguardo possa essere raggiunto, anche dopo che la Corte Costituzionale tedesca ha ordinato al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di non firmare la legge di, in attesa che i giudici costituzionali si pronuncino su un ricorso contro ilPlan, ...

