Rassegna stampa | i titoli dei quotidiani in edicola oggi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ sempre il Covid a monopolizzare le prime pagine deiin. La battaglia di Pasqua all’interno del governo Conte si è tradotta in nuove restrizioni ai viaggi e nell’obbligo di una mini-quarantena per chi rientra dai viaggi in Ue. Ma spazio anche alla cronaca, con gli arresti in Sicilia e le dimissioni dell’assessore alla Sanità e allo sport: terzo impegno per l’Italia di Mancini. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.