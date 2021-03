Raffaella Fico dove vive? Non tutti lo sanno: la decisione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Raffaella Fico è una delle soubrette più amate, ma sapete dove vive l’ex concorrente del Grande Fratello? La drastica decisione. L’abbiamo ammirata ed apprezzata nella casa del Grande Fratello, ma da quel momento Raffaella Fico ha letteralmente preso il volo. Era esattamente il 2008 quando, dopo aver vinto un concorso di bellezza, che l’ha introdotta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 31 marzo 2021)è una delle soubrette più amate, ma sapetel’ex concorrente del Grande Fratello? La drastica. L’abbiamo ammirata ed apprezzata nella casa del Grande Fratello, ma da quel momentoha letteralmente preso il volo. Era esattamente il 2008 quando, dopo aver vinto un concorso di bellezza, che l’ha introdotta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Raffaella Fico dove vive? Non tutti lo sanno: la decisione - #Raffaella #vive? #tutti #sanno: - GossipItalia3 : Chi è Raffaella Fico, carriera e vita privata dell’ex gieffina #gossipitalianews - jochemluft3 : RT @PBItaliana: Raffaella FICO - jochemluft3 : RT @PBItaliana: Raffaella FICO - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO- Raffaella Fico a 'NM': 'Napoli, avanti con grinta fino al termine della stagione per un posto in Champions… -