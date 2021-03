Polis | vittime innocenti di camorra | contributi per il sostegno socio-educativo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ stato pubblicato ieri l’avviso per la presentazione delle domande diprevisti dalla legge regionale n°54 del 2018 per il, scolastico e formativo delledi, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari, relativamente all’anno scolastico 2020-2021. Il bando e’ consultabile anche sul sito della Fondazione: http://fondazione.regione.campania.it Le domande per l’assegnazione deidevono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul bollettino ufficiale della Regione Campania. “Con questo bando rinnoviamo l’impegno della Regione Campania a favore di tutte le...