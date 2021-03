Ospina e Demme infortunati, niente Crotone: i tempi di recupero (Di mercoledì 31 marzo 2021) In casa Napoli continua a piovere sul bagnato per quanto riguarda la questione infortuni. Purtroppo, il portiere David Ospina e il regista Diego Demme devono fare di nuovo i conti con l’infermeria: il colombiano ha rimediato un’infrazione del quarto dito della mano sinistra durante l’allenamento di martedì, mente l’italo-tedesco ha accusato un’infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra. Stando agli aggiornamenti riportati dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, in sintesi entrambi gli azzurri salteranno senza ombra di dubbio la prossima sfida contro il Crotone in programma sabato 3 aprile alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona, match valido per la 29esima giornata di Serie A. Dopo la gara contro la compagine calabrese ed alla vigilia della delicata e importante sfida contro la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) In casa Napoli continua a piovere sul bagnato per quanto riguarda la questione infortuni. Purtroppo, il portiere Davide il regista Diegodevono fare di nuovo i conti con l’infermeria: il colombiano ha rimediato un’infrazione del quarto dito della mano sinistra durante l’allenamento di martedì, mente l’italo-tedesco ha accusato un’infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra. Stando agli aggiornamenti riportati dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, in sintesi entrambi gli azzurri salteranno senza ombra di dubbio la prossima sfida contro ilin programma sabato 3 aprile alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona, match valido per la 29esima giornata di Serie A. Dopo la gara contro la compagine calabrese ed alla vigilia della delicata e importante sfida contro la ...

