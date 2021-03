Nicola Ventola | dai campi di calcio a Game of Games | chi è l’ex bomber

(Di mercoledì 31 marzo 2021), ex attaccante giramondo, sarà protagonista del nuovo show di Simona Venura “ofs”. Chi è ilpugliese Ex calciatore giramondo,appesi gli scarpini al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

E ancora il fidanzato di Cecilia Rodriguez Ignazio Moser , l'ex nuotatore Massimiliano Rosolino e l'ex calciatore"Questa sera vi aspetto su Rai due alle 21:20, ci sarò io,ed altri personaggi molto simpatici. Seguite Game of Games perché la nuova rivelazione dei programmi" " ha scritto Ignazio ...Nicola Ventola, ex attaccante giramondo, sarà protagonista del nuovo show di Simona Venura “Game of Games”. Chi è il bomber pugliese Ex calciatore giramondo, Nicola Ventola appesi gli scarpini al ...Un argomento che sta aumentando l'interesse dei tifosi è la costruzione dal basso, ne ha parlato mister del Sassuolo Roberto De Zerbi, ex ...