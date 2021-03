Nazionali – Turchia-Lettonia 3-3: assist e gol per Calhanoglu | VIDEO (Di mercoledì 31 marzo 2021) Hakan Calhanoglu sempre decisivo per la sua Turchia. Anche ieri, contro i lettoni, assist e gol. Uscito lui, la rimonta degli ospiti Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 marzo 2021) Hakansempre decisivo per la sua. Anche ieri, contro i lettoni,e gol. Uscito lui, la rimonta degli ospiti

Advertising

UnCisalpino : @SkySport La Turchia ha giocato con - Olanda - Norvegia - Lettonia Temo che dobbiamo aspettarci qualche positivo… - paoloigna1 : I raduni delle nazionali danno spesso dei problemi per quanto riguarda il #covid19 - TotoeCalcio : Abbastanza difficilina (40%) la lunghetta delle 10 partite di ieri. Alle #QuilificazioniMondiale2022. Perdono… - despecialuan : @lardellav @kravotz era rotto.. appunto per quello è assurdo farlo andare in nazionale. La turchia ovviamente fa qu… - 11contro11 : Qualificazioni Mondiali, terza ... #Azerbaigian #Belgio #Bielorussia #Cipro #Croazia #Galles #Gibilterra #Lettonia… -