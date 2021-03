LIVE Sinner-Bublik 2-3, Masters1000 Miami in DIRETTA: subito break del kazako (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ottima prima per l’altoatesino. 0-15 Diritto violentissimo scaraventato da Bublik nei pressi della riga. 4-2 Bublik. Grande solidità in battuta per il giocatore kazako che rimane davanti. 40-15 Altro gran servizio al centro. 30-15 Scappa di un soffio il dritto di Sinner su una palla senza peso offerta da Bublik. 15-15 Prima vincente del kazako. 0-15 PASSANTE SUPER DI Sinner! Difesa super con le spalle alla rete con il rovescio che non lascia scampo a Bublik. 3-2 Bublik. Sinner rimane a contatto del suo avversario. Match non semplice: il kazako non dà ritmo all’italiano e l’azzurro deve stare solido da fondocampo. 40-15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ottima prima per l’altoatesino. 0-15 Diritto violentissimo scaraventato danei pressi della riga. 4-2. Grande solidità in battuta per il giocatoreche rimane davanti. 40-15 Altro gran servizio al centro. 30-15 Scappa di un soffio il dritto disu una palla senza peso offerta da. 15-15 Prima vincente del. 0-15 PASSANTE SUPER DI! Difesa super con le spalle alla rete con il rovescio che non lascia scampo a. 3-2rimane a contatto del suo avversario. Match non semplice: ilnon dà ritmo all’italiano e l’azzurro deve stare solido da fondocampo. 40-15 ...

