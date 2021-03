LIVE Dwars door Vlaanderen 2021 in DIRETTA | tre uomini in testa alla corsa con 50? di vantaggio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Tra circa 10 chilometri entreremo nel vivo dellacon una lunga successione di muri e tratti in pavé che accompagneranno i corridori sino a 8 chilometri dal traguardo. Adesso ci troviamo a 80 chilometri dconclusione. 14.31 Non ci sono altri contrattaccanti tra il gruppo e i tre battistrada, il cuiè salito a 1’05”. 14.28 Nulla da fare per Eekhoff, presto ripreso dal plotone. 14.24 Intanto il terzetto al comando ha ben 50? di margine. 14.20 Prova ad avvantaggiarsi anche Nils Eekhoff (Team DSM). 14.17 Il trio è riuscito a guadagnare 35? disul gruppo. 14.13 Si forma un terzetto al comando con Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), Florian Veermersch (Lotto Soudal) e Jelle Wys (Cofidis). 14.10 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dwars

La diretta scritta della Dwars Door Vlaanderen 2021 di ciclismo: tutto sull'Attraverso le Fiandre in programma oggi, mercoledì 31 marzo ...Nuova giornata di ricca di eventi, in questo mercoledì 31 marzo. Si parte con i Campionati italiani di nuoto che metteranno in palio il pass per Tokyo per poi passare alla prova di ciclismo della Dwar ...