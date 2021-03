Lazio-Torino, non è ancora finita: improvvisa decisione della FIGC (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lazio-Torino è un match destinato alle polemiche probabilmente fino al termine della stagione. La FIGC, infatti, ha aperto un procedimento sui granata. La Corte d’Apello sportiva appena ieri aveva deciso in favore del Torino ribadendo la sentenza del Giudice Sportivo. Il ricorso della Lazio, sul match non disputatosi, è stato giudicato da bocciare. In effetti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 marzo 2021)è un match destinato alle polemiche probabilmente fino al terminestagione. La, infatti, ha aperto un procedimento sui granata. La Corte d’Apello sportiva appena ieri aveva deciso in favore delribadendo la sentenza del Giudice Sportivo. Il ricorso, sul match non disputatosi, è stato giudicato da bocciare. In effetti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

