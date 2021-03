Lazio-Torino, la Procura Federale apre un'indagine sul club granata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Respinto il ricorso della Lazio per il 3-0 a tavolino, ma la Procura Federale apre un'indagine sul Torino. Leggi su 90min (Di mercoledì 31 marzo 2021) Respinto il ricorso dellaper il 3-0 a tavolino, ma laun'sul

Advertising

MatteoPedrosi : Da tifoso del Toro e da persona corretta quale mi reputo non posso non evidenziare il passaggio in cui si parla di… - MatteoPedrosi : Piero #Sandulli, “tifoso della Lazio e amico di Lotito”, ma anche presidente della Corte d’Appello FIGC (ma resto i… - CorSport : Caso #Lazio-#Torino, la Procura Federale indaga sui granata - playersubbuteo : RT @mirkonicolino: Respingendo il ricorso della #Lazio, la Corte d’Appello sottolinea la furbizia del #Torino nel richiedere l’intervento d… - StefanoMimmo84 : RT @BombeDiVlad: ??#LazioTorino, la procura federale apre un'indagine sui granata dopo le motivazioni della sentenza sul rinvio della parti… -