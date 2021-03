Isole del Golfo, al via i divieti di sbarco per non residenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha emanato i divieti di sbarco per le Isole del Golfo di Napoli: da domani entreranno in vigore i dispositivi per Procida e Capri e venerdì quello per Ischia. Nonostante il blocco pressoché totale degli spostamenti tra la regioni, il dicastero che disciplina il settore dei trasporti ha emanato comunque il provvedimento che limita l’afflusso e la circolazione delle autovetture e dei mezzi a due ruote sulle Isole campane non appartenenti ai residenti e che per Procida resterà in vigore sino al 31 ottobre prossimo. Per Ischia il divieto è stato attualmente solo annunciato, nel senso che la Prefettura di Napoli ha comunicato che sarà in vigore dal 2 aprile ma non ne ha ancora divulgato il testo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha emanato idiper ledeldi Napoli: da domani entreranno in vigore i dispositivi per Procida e Capri e venerdì quello per Ischia. Nonostante il blocco pressoché totale degli spostamenti tra la regioni, il dicastero che disciplina il settore dei trasporti ha emanato comunque il provvedimento che limita l’afflusso e la circolazione delle autovetture e dei mezzi a due ruote sullecampane non appartenenti aie che per Procida resterà in vigore sino al 31 ottobre prossimo. Per Ischia il divieto è stato attualmente solo annunciato, nel senso che la Prefettura di Napoli ha comunicato che sarà in vigore dal 2 aprile ma non ne ha ancora divulgato il testo ...

Advertising

salvatoreiak74 : RT @gadmeischia: E' inutile ridirci le stesse cose, nonostante la pandemia, le varie 'zone' del governo e la crisi da Covid arriva la solit… - anteprima24 : ** Isole del Golfo, al via i divieti di sbarco per non residenti ** - percontomio70 : Il blu del mare il sole alle pareti e un gatto ! a Salina. Isole Eolie, Patrimonio Unesco - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Isole del golfo di Napoli, al via i divieti di sbarco per i non residenti - mattinodinapoli : Isole del golfo di Napoli, al via i divieti di sbarco per i non residenti -