Ha un malore in strada | il suo cane ferma il traffico per chiedere aiuto | il video è virale

Un cane ha letteralmente la salvato la sua padrona colpita da un malore e rimasta priva di sensi in strada. La storia di Clover è diventata virale dopo che il video del salvataggio è finito sui social Sono immagini assolutamente incredibili quelle che arrivano dal Canada e che mostrano un cane misto maremmano fermare letteralmente il traffico per chiedere aiuto.

malore_post : @idloveakutagawa @copsalee Fischio perché apprezzo , se una ragazza mi fa un complimento per strada mi fa piacere .… - idloveakutagawa : @malore_post @copsalee in realtà la prima volta che mi hanno fischiato per strada avevo 12anni - leon_cea : RT @I_Security0: ? Malore in strada: ????Una donna è stata soccorsa questa notte, alle 23.30, da una #GuardiaGiurata del Corpo Vigili Notturn… - I_Security0 : ? Malore in strada: ????Una donna è stata soccorsa questa notte, alle 23.30, da una #GuardiaGiurata del Corpo Vigili… - News24Italy : #Malore per strada, 42enne salvato da una passante che ha praticato il massaggio cardiaco -

Ultime Notizie dalla rete : malore strada L'incidente e il volo in auto, così è morto Moreno Il corpo presenta varie ferite compatibili con la caduta magari nel tentativo di cercare soccorso dopo essere finito fuori strada o a seguito di un malore. All'indomani della scomparsa di Moreno ...

Mistero Galliani, ipotesi di morte accidentale Il corpo presenta varie ferite compatibili con la caduta magari nel tentativo di cercare soccorso dopo essere finito fuori strada o a seguito di un malore. All'indomani della scomparsa di Moreno ...

Colta da malore e trovata a bordo strada nella notte Telefriuli Usa, mamma orsa attraversa con i cuccioli: traffico in tilt in Connecticut Malore in auto, accosta per evitare incidenti ... L'elefante impaurito attraversa all'improvviso la strada piena di auto play 4 • di Viral News Milano, sciopero Trenord domenica 21 marzo ...

Diano San Pietro, ciclista colto da malore. Si alza in volo Grifo Diano San Pietro. L’elisoccorso Grifo si è alzato in volo per raggiungere un ciclista settantenne colto da malore, probabilmente da un ictus sulle alture di Diano San Pietro in una zona impervia. Il c ...

